Evropska komisija začenja postopek proti Madžarski zaradi nezakonite omejitve dostopa do azilnega postopka

Luxembourg, 15. julija - Evropska komisija se je danes odločila, da proti Madžarski začne postopek pred Sodiščem EU zaradi nezakonite omejitve dostopa do azilnega postopka, so sporočili v Bruslju. S pristopom Madžarske do migracij se je sicer Sodišče EU v zadnjih letih ukvarjalo že večkrat.