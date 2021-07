Začenja se gradnja novega mostu v Gorenji vasi

Gorenja vas, 15. julija - Podjetje Mapri iz Ljubljane je v teh dneh začelo s pripravljalnimi deli za gradnjo novega mostu čez Soro v Gorenji vasi, ki bo nadomestil močno dotrajan most na regionalni cesti ob gorenjevaškem krožišču. Dela bodo stala nekaj več kot 900.000 evrov in bodo predvidoma končana do sredine prihodnjega leta.