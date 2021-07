Policija preiskovala hotel Bahrain-Victoriousa

Pau, 15. julija - Francoska policija je v sredo ponoči v Pauju obiskala hotel, v katerem so bili nastanjeni kolesarji ekipe Bahrain-Victorious, ki tekmujejo na Touru. Obisk je potrdil šef ekipe Slovenec Milan Eržen, ki pa pravi, da to ni nič neobičajnega in da njihovi kolesarji ničesar ne skrivajo, poroča cyclingnews.com.