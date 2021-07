Med novostmi Cankarjeve založbe nov roman Dekleve in pesmi Ramoveša

Ljubljana, 15. julija - Pri Cankarjevi založbi so predstavili novi izvirni slovenski deli: roman Milana Dekleve Pet za kvartet in pesniško zbirko Janeza Ramoveša Skupinska slika (folklora). Izdali so tudi zbirko misli Josipa Jurčiča Človeško srce je kakor nebo, med prevodnimi novostmi pa romana Zlagano življenje odraslih Elene Ferrante in Prestolnica Roberta Menasseja.