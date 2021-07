Arheologi na Dunajski cesti našli redko kamnito pepelnico

Ljubljana, 15. julija - Arheologi so v okviru raziskav ob obnovi Dunajske ceste pred tremi tedni odkrili dobro ohranjene rimske grobove. Od takrat so jih raziskali okrog 30, v torek pa so odkrili še kamnito skrinjo - pepelnico. Ta je nekaj posebnega, saj priložnosti, da naletijo na takšne kamnite pepelnice, niso pogoste, je za STA povedal vodja izkopavanj Matej Draksler.