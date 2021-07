Italija in Argentina za pokal Maradone?

New York, 15. julija - Evropska in južnoameriška nogometna zveza sta začeli pogovore o uvedbi novega tekmovanja, imenovanega pokal Maradone. Kot je poročal New York Times, naj bi se v njem pomerila evropski in južnoameriški prvak, zaenkrat pa še ni jasno, ali bo to enkratni dogodek ali tradicionalno tekmovanje.