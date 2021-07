Nevihte zajele tudi Slovaško in Češko

Žilina/Praga, 15. julija - Nevihte so v torek in sredo zajele tudi Slovaško in Češko. Zaradi posledic neurja so na Češkem večkrat posredovali gasilci, poroča češka tiskovna agencija ČTK. Nevihte so preglavice povzročale tudi na Slovaškem, kjer so v noči na danes v osrednjem delu države povzročile več izpadov električne energije, poroča slovaška tiskovna agencija TASR.