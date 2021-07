Evropska zveza izvršnih direktorjev za sodelovanje z javnim sektorjem

Bruselj, 15. julija - Evropska zveza izvršnih direktorjev se je zavzela za močno sodelovanje med javnim sektorjem in industrijo v boju proti podnebnim spremembam. V odzivu na paket Pripravljeni na 55 (Fit for 55) so med drugim predlagali vzpostavitev jasnega sistema cen pri trgovanju z ogljikom ter pospeševanje ukrepov za dekarbonizacijo mestnega in primestnega prometa.