Hrvaški parlament odstavil šefa HRT, ki je osumljen korupcije

Zagreb, 15. julija - V hrvaškem saboru so danes odstavili nedavno prijetega glavnega direktorja hrvaške radiotelevizije (HRT) Kazimirja Bačića. Za vršilca dolžnosti so imenovali direktorja programa HRT Renata Kunića. Bačića sumijo podkupovanja v enem od primerov, ki so povezani s preiskavami proti pokojnemu zagrebškemu županu Milanu Bandiću.