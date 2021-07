Sindikat novinarjev vlado poziva k izpolnitvi zavez do RTV Slovenija

Ljubljana, 15. julija - Sindikat novinarjev Slovenije opozarja, da vlada še vedno ni izpolnila zavez do javnega zavoda Radiotelevizije (RTV) Slovenija in zavodu zagotovila sredstev za višje stroške dela, ki izhajajo iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018. Po ocenah zavoda gre za več kot deset milijonov evrov terjatev, so navedli v sindikatu novinarjev.