Izbrana kakovost in Ekološka pridelava po raziskavi najbolj prepoznana znaka kakovosti živil

Ljubljana, 15. julija - Označbi Izbrana kakovost in Ekološka pridelava sta najbolj prepoznana znaka kakovosti živil, je pokazala raziskava novomeške fakultete za ekonomijo in informatiko ter agencije Mediana. Anketiranci so lokalna živila označili za živila boljšega okusa z več hranljivosti, so sporočili iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.