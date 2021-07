Predlogu za izenačitev zahtev za sežigalnice in naprave za sosežig se ne obeta podpora

Ljubljana, 15. julija - Poslanske skupine večinoma niso naklonjene predlogu zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, s katerim želi Levica odpraviti razlike med emisijami iz sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov. Koalicija ter DeSUS in SNS menijo, da predlog, ki je v prvi obravnavi v DZ, ni primeren.