Za spodbude malim in srednjim podjetjem 13 milijonov evropskih sredstev

Ljubljana, 15. julija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt React EU - Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za mala in srednje velika podjetja. Za dobrih 26 milijonov evrov vreden projekt bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 13 milijonov evrov, so sporočili iz omenjene službe.