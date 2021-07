Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne s skromno rastjo

Ljubljana, 15. julija - Na Ljubljanski borzi se je trgovalni dan začel s skromno rastjo indeksa SBI TOP. Ta je do okoli 11.30 pridobil 0,08 odstotka vrednosti. Promet je bil precej skromen, še največ poslov so vlagatelji sklenili z delnicami Krke. Te so se zaenkrat podražile za 0,45 odstotka.