DZ skozi prvo obravnavo predloga novele zakona o DDV

Ljubljana, 15. julija - DZ je danes opravil prvo branje predloga novele zakona o DDV, ki je del predlagane vladne davčne reforme. Predlog podpirajo v koalicijskih SDS, NSi in SMC, nasprotujejo mu v LMŠ, Levici, SD, SAB, do dela predloga so kritični v SNS. Poslanci DeSUS pa bodo o primernosti predloga za nadaljnjo obravnavo glasovali na podlagi individualnih preferenc.