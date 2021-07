Kljub ustvarjanju drugačnega vtisa zaposleni na STA opozarjajo na še vedno nerešen položaj

Ljubljana, 15. julija - Zaposleni na Slovenski tiskovni agenciji (STA) slovenski in evropski javnosti sporočajo, da čeprav se v javnosti z obljubami vladnih predstavnikov ustvarja vtis, da se stvari urejajo ali da so celo že urejene, to ni tako. V pismu javnosti predstavniški organi zaposlenih pozivajo k takojšnji rešitvi položaja in ureditvi financiranja.