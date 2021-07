Več milijonov otrok zaradi pandemije ni prejelo osnovnih cepiv

Ženeva, 15. julija - Lani okoli 23 milijonov otrok ni prejelo osnovnih cepiv v okviru rutinskih storitev imunizacije, kar je 3,7 milijona več otrok kot leta 2019, so danes sporočili iz Unicefa in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Zaradi pandemije covida-19 je namreč prišlo do prekinitve programov cepljenja v večini držav.