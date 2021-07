Rokometašice Krima Mercatorja začele priprave na novo sezono

Ljubljana, 15. julija - Rokometašice najuspešnejšega slovenskega ženskega rokometnega kluba Krima Mercatorja se so drugi julijski konec tedna zbrale na Livadi in začele priprave na sezono 2021/22, so sporočili iz kluba. Tako domača kot evropska sezona se bosta pričeli drugi konec septembra, zato imajo še dovolj časa, da se dobro pripravijo.