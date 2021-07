Slovenski trenerji so se vrnili na treninge

Tokio, 15. julija - Slovenski trenerji olimpijcev v kajaku in kanuju na divjih vodah, Alonso Gomez Inaki, Jernej Abramič, Borut Javornik in Jože Vidmar, so morali na olimpijskem prizorišču 11. julija v karanteno, ker so bili pet dni prej na njihovem letalu trije z novim koronavirusom okuženi potniki.