Neurje na zahodu Nemčije in vzhodu Belgije zahtevalo več življenj

Mainz, 15. julija - Hudo neurje, ki je prizadelo zahod Nemčije in vzhodno Belgijo, je terjalo več življenj, več deset ljudi pogrešajo. Zaradi dolgotrajnega obilnega deževja in poplav se je porušilo šest hiš v kraju Schuld v deželi Porenje-Pfalška, številni kraji so odrezani od sveta, poročajo tuje tiskovne agencije.