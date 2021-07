V Novem mestu prostorska postavitev Medpoteza Nine Goropečnik in Ree Vogrinčič

Novo mesto, 16. julija - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 20. uri odprli razstavo Medpoteza mladih umetnic Nine Goropečnik in Ree Vogrinčič. Gre za prostorsko postavitev, "ki sopostavlja ustvarjalni praksi obeh umetnic, sinteza ene in druge pa predstavlja njuno sodelovanje", so sporočili iz Simulakra. Razstava bo na ogled do 7. avgusta.