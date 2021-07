V Kranju se začenja rekonstrukcija mostu na sotočju Rupovščice in Kokre

Kranj, 15. julija - Mestna občina Kranj je danes na sotočju s Kokro začela rekonstrukcijo mostu čez Rupovščico, ki je zaradi dotrajanosti in nevarnosti uporabe že eno leto zaprt. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala do konca septembra, obnovljeni most pa bo pomembna pridobitev za uporabnike športno-rekreativnih površin ob reki.