Primorske novice o imenu idrijske psihiatrične bolnišnice (15. 7.)

Koper, 14. julija - Saša Dragoš v komentarju Beseda je vendar konj! piše o idrijski psihiatrični bolnišnici, ki naj bi se imenovala po doktorju Jožetu Felcu, a tega predloga na ministrstvu za zdravje niso podprli. Kot poudarja avtor, so imenovanje predlagali ljudje, ki so Felca dobro poznali in so posvojili nepogrešljivo mavrico vrednot, ki jih je sam simboliziral.