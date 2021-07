Bruselj razgrnil sveženj za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030

Bruselj, 14. julija - Evropska komisija je danes razgrnila zajeten zakonodajni sveženj ukrepov za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030 glede na leto 1990. Med ključnimi predlogi so socialni podnebni sklad, razširitev sistema trgovanja z izpusti na stavbe in cestni promet ter mehanizem za spoprijemanje z ogljično intenzivnim uvozom.