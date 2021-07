Vstop v Slovenijo za večino potnikov po novem le s potrdili PCT

Ljubljana, 14. julija - V Sloveniji se bo v četrtek začel uporabljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. Po novem bodo morali potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT). Med izjemami so tranzitni potniki, mlajši od 15 let in dvolastniki, ne pa več dnevni migranti.