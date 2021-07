Delta prvič po letu 2019 z dobičkom v drugem četrtletju

New York, 14. julija - Ameriška letalska družba Delta je v drugem četrtletju letošnjega leta ustvarila 652 milijonov dolarjev dobička, kar je prvič po letu 2019. Zasluga za to gre 1,5 milijarde dolarjev visoki državni pomoči, brez katere bi družba ustvarila 678 milijonov dolarjev izgube. Prihodki so nanesli 6,3 milijarde dolarjev.