Pogačar po slavju v kraljevski etapi tik pred skupno zmago

Pau, 14. julija - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 17. etape dirke po Franciji od Mureta do slovitega prelaza Portet (178,4 km). Slovenski as je tako povišal prednost v skupnem seštevku in je pred četrtkovo zadnjo gorsko etapo, petkovo ravninsko, sobotnim kronometrom in nedeljskim zaključkom tik pred drugo zmago na francoski pentlji.