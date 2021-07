V ZDA znova narašča število okužb z novim koronavirusom

New York, 14. julija - V ZDA se je v zadnjih nekaj tednih število novih okužb z novim koronavirusom podvojilo, kar je posledica širjenja delta različice v okrožjih, kjer imajo ljudje največ odpora do cepljenja. K širjenju virusa so prispevala tudi druženja in praznovanja Dneva neodvisnosti 4. julija.