Logar v Bruslju na slovesnosti s predstavitvijo projekta Europe Readr

Bruselj, 14. julija - V Parku državljanov so danes odkrili umetniško instalacijo, ki je del projekta digitalne platforme Europe Readr z brezplačnim dostopom do knjižnih del v vseh uradnih jezikih EU. Ob predstavitvi kulturno-promocijskega projekta je zunanji minister Anže Logar poudaril, da "slovensko predsedstvo postavlja kulturo in ustvarjalnost visoko na agendo".