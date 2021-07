Okrevanje gospodarstva ZDA zvišalo dobičke bank

New York, 14. julija - Okrevanje ameriškega gospodarstva spodbudno vpliva tudi na poslovanje banke. Banke Bank of America, Citigroup in Wells Fargo so v drugem četrtletju na podlagi izboljšanih obetov o kakovosti posojil kljub izzivom nizkih obrestnih mer in mlačnih prihodkov od trgovanja ustvarile višje dobičke kot pred enim letom.