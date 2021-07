Pahor, Kluge in Poklukar pozvali k cepljenju in opozorili na hitro širjenje delta različice

Ljubljana, 14. julija - Predsednik republike Borut Pahor, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge in minister za zdravje Janez Poklukar so danes poudarili pomembnost cepljenja, predvsem zaradi ponovnega porasta okužb z novim koronavirusom. V luči tega so opozorili na hitro širjenje delta različice novega koronavirusa.