Podgoršek med prioritetami predsedovanja EU izpostavil pomen preskrbe s hrano in trajnostno kmetijstvo

Bruselj, 14. julija - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je od ponedeljka do danes v Bruslju pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta predstavljal prednostne naloge slovenskega predsedovanja EU. Te so osredotočene na strateški pomen preskrbe s hrano v EU ter trajnostno kmetijstvo oz. skrb za podeželje in gozdarstvo.