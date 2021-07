Questlove posnel dokumentarec o festivalu v Harlemu leta 1969

London, 15. julija - Ameriški glasbenik Ahmir Thompson, znan pod imenom Questlove, je posnel dokumentarec The Summer of Soul (Poletje duše) o kulturnem festivalu v Harlemu leta 1969. Film po pisanju britanskega The Gaurdiana oživlja izgubljene nastope glasbenikov na t.i. Woodstocku temnopoltih, ki ga je obiskalo več kot 300.000 ljudi.