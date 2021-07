Borze v New Yorku uvodoma z rastjo

New York, 14. julija - Borze v New Yorku v uvodnem delu trgovanja beležijo rast osrednjih indeksov. Med vlagatelji odmevajo najnovejši podatki o rasti cen življenjskih potrebščin v Veliki Britaniji in ZDA, upajo pa tudi, da se bo naraščajoča inflacija v prihodnjih mesecih umirila in upadla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.