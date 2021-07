Talibani prevzeli enega ključnih mejnih prehodov med Afganistanom in Pakistanom

Kabul, 14. julija - Talibani so danes sporočili, da so prevzeli nadzor nad strateško pomembnim mejnim prehodom med Afganistanom in Pakistanom Spin Boldak. Afganistanska vlada je sicer navedbe talibanov zanikala. Gre za zadnjega v vrsti pomembnih mejnih prehodov, ki so jih talibani zavzeli od začetka umika tujih sil iz države.