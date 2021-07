Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal 500 metrov dolg zastoj.

Vozniki osebnih vozil na mejnem prehodu Starod za vstop v državo čakajo do dve uri, na Gruškovju do eno ter na jelšanah in v Metliki do pol ure. Za izstop na Starodu, Obrežju in Metliki do pol ure, na Gruškovju pa do eno uro. Vozniki tovornih vozil čakajo za vstop v državo na Gruškovju in Obrežju do dve uri.

Na cesti Domžale-priključek Domžale, na avtocestnem nadvozu, promet zaradi del poteka izmenično enosmerno. V času konic so možni zastoji na izvozih Domžale.

Regionalna cesta Lipnica-Gobovce bo zaradi del zaprta predvidoma do 14. avgusta.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si