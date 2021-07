Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke

Ljubljana, 14. julija - Ljubljanska borza je trgovanje končala z 0,65-odstotno rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. K rasti so najbolj pripomogle delnice Krke, ki so se podražile za 1,83 odstotka, vlagatelji pa so z njimi ustvarili za 1,46 milijona evrov prometa. Borzni posredniki so skupaj ustvarili za 1,65 milijona evrov prometa.