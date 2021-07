Hitchcockova klasika Razvpita bo odprla ljubljanski Film pod zvezdami

Ljubljana, 15. julija - Na Ljubljanskem gradu se bo začel vsakoletni kino na prostem Film pod zvezdami, ki ga v sodelovanju z gradom pripravlja mestni kino Kinodvor. Ob 21.30 ga bo odprla klasika Alfreda Hitchcocka Razvpita, v kateri sta zaigrala legendarna Ingrid Bergman in Cary Grant. Do 7. avgusta bodo na sporedu predpremiere in nekateri najbolj odmevni lanski filmi.