Varuh človekovih pravic pozdravil sprejem novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Ljubljana, 14. julija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pozdravil torkovo odločitev DZ, ki je s 86 glasovi za in s tremi proti potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki izenačuje pravico do prejemanja invalidnine tudi za osebe, pri katerih je do invalidnosti prišlo zaradi poškodbe zunaj dela.