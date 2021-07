Vreme: Ponoči bo na Primorskem nastalo nekaj ploh ali neviht

Ljubljana, 14. julija - V četrtek bo zmerno oblačno. Na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Ponoči bo predvsem na Primorskem nastalo nekaj ploh ali neviht. Ponekod bo proti jutru nastala megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na zahodu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Za hladno fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, priteka k nam od jugozahoda nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo povečini sončno, drugod spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, vročina bo popustila.