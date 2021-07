Septembra globalni 24-urni dobrodelni koncert z zvezdniškimi imeni

London/Pariz/New York, 14. julija - Glasbeniki z vsega sveta, med njimi Ed Sheeran, The Weeknd, Coldplay in BTS, bodo nastopili na dobrodelnem koncertu, izkupiček katerega bodo namenili odpravljanju posledic pandemije in revščine ter nakupu cepiv proti covidu-19. Koncert bo 25. septembra, potekal 24 ur, v več mestih, od New Yorka do Londona in Pariza, prenašali ga bodo na spletu.