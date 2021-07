Sindikata zapustila delovno skupino o prestrukturiranju premogovnih regij

Ljubljana, 14. julija - Sindikata Premogovnika Velenje in delavcev energetike sta zapustila operativno delovno skupino infrastrukturnega ministrstva za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij. Kot so navedli v sindikatih, je namreč ministrstvo njihove argumente in pripombe doslej ignoriralo, zato se jim zdi nadaljnje sodelovanje nesmiselno.