V sodniškem društvu ogorčeni nad neimenovanjem vrhovnih sodnikov

Ljubljana, 14. julija - V Slovenskem sodniškem društvu so zaskrbljeni in ogorčeni, ker državni zbor v torek ni potrdil dveh kandidatov za vrhovna sodnika. "Gre za nedopustno politizacijo sodstva preko političnega sankcioniranja sojenja, ki očitno v posameznih zadevah ni bila všeč strankarski večini v DZ," so zapisali.