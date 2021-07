Sviz: Predstavitev smernic za prihodnje šolsko leto 24. avgusta občutno prepozna

Ljubljana, 14. julija - Sviz se v celoti strinja z opozorili vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov, da bo napovedana predstavitev smernic in posodobljenih modelov pouka za prihodnje šolsko leto 24. avgusta občutno prepozna. Kot so poudarili, ministrica nadaljuje ignoriranje praktikov in Sviza tudi tokrat ni vključila v načrtovanje novega šolskega leta.