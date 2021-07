V Padni ta konec tedna praznik olja in bledeža

Piran, 17. julija - Ta konec tedna bo v Padni potekal praznik olja in bledeža oz. blitve, ki ga prireja tamkajšnja krajevna skupnost v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož. Vaščani bodo odprli svoja dvorišča in ponudili domače jedi, pripravljajo tudi tržnico avtohtonih sort oljčnega olja, zdravih kmetijskih pridelkov in tradicionalnih istrskih jedi.