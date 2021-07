Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 14. julija - Ljubljanska borza v današnjem dopoldanskem trgovanju beleži le malo premikov. Indeks blue chipov SBI TOP do 11.30 v primerjavi s torkom ni spremenil vrednosti. Za vlagatelje so sicer najbolj zanimive delnice Krke, večje padce vrednosti pa beležita Luka Koper in Sava Re.