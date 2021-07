Demokracija o rezultatih referenduma (15. 7.)

Ljubljana, 15. julija - Jože Biščak v komentarju Tatovi teles in uma piše o nedeljskem referendumu o noveli zakona o vodah in njegovih rezultatih. Po njegovih besedah bo zavrnitev novele zakona o vodah prinesla škodljive posledice, odgovornost za takšne rezultate pa pripisuje medijem in opoziciji.