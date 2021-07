Prevc: Formo bo potrdila šele tekma

Kranj, 14. julija - Smučarje skakalce in skakalke konec tedna v Wisli čaka uvod v poletno sezono 2021. Slovenijo bo na tekmi poletne velike nagrade zastopalo šest fantov in šest deklet. Nastopili bodo Timi Zajc, Anže Lanišek, Tilen Bartol, Žiga Jelar, Jan Bombek, Peter Prevc, Urša Bogataj, Jerneja Brecl, Emo Klinec, Katra Komar, Nika Križnar in Špela Rogelj.