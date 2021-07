Na lokalni povezavi med občinama Brežice in Kozje okrepili prometno varnost

Brežice/Kozje, 18. julija - Občina Brežice je lani končala modernizacijo lokalne ceste Močnik-Osredek in javne poti Močnik-Osredek, ki povezujeta naselji Pečice in Osredek pri Podsredi oz. občini Brežice in Kozje. Za prenovo te dni uradno odprte infrastrukture je odštela skupaj nekaj manj kot 220.000 evrov. Z naložbama je znatno okrepila tamkajšnjo prometno varnost.