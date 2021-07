8 dni do OI - V olimpijski vasi bodo dnevno postregli 48.000 obrokov

Stroga pravila, ki veljajo zaradi novega koronavirusa športnikom prepovedujejo, da bi jedli v lokalnih restavracijah, zato bodo slavno japonsko kuhinjo lahko okusili zgolj v menzi v olimpijski vasi.

"Čutim, da imamo veliko odgovornost. Radi bi videli, da bi uživali v japonski hrani ... Ampak to je velik pritisk," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Tsutomu Yamane, glavni mož oddelka za hrano in pijačo Tokio 2020.

Vsekakor gre za velik projekt: olimpijska vas lahko naenkrat gosti 18.000 ljudi, kar pomeni, da bo tamkajšnja menza na dan postregla do 48.000 obrokov, športnikom bo hrana na voljo ves čas.

Stroga zdravstvena pravila velevajo, da se športniki lahko nahajajo samo v vasi, na prizoriščih za trening in tekmovanje.

Organizatorji bodo ponudili 700 različnih menijev, 3000 sedežev v dvonadstropni jedilnici, ob glavnih urah pa bo, da bo vse teklo kot navito, delalo kar 2000 ljudi.

Meniji so v grobem razdeljeni v tri kategorije: zahodna hrana, japonska in azijska hrana ter indijska in vietnamska hrana. Ker ima tudi japonsko slavno kuhinjo, je obenem na jedilniku pričakovati tudi številne domače okuse. Osredotočali se bodo na lažje jedi in ne na vrhunske večerje, glavni sestavini bosta tako ramen in udon rezanci, je pojasnil Yamane.

Bodo pa ljubitelji hrane razočarani, saj na meniju ne bo sušija s surovo ribo. Varnostna pravila namreč narekujejo, da so v zavitkih lahko le kuhane kozice, konzervirana tuna, vložene kumarice in slive.

Bosta pa na voljo specialiteti opečena govedina vagju in tempura. Na meniju bodo tudi manj znane japonske jedi, kot sta na primer okonomiyaki in takoyaki iz regije Osaka.

Okonomiyaki je slana palačinka, kuhana na plošči, običajno pa vsebuje zelje in svinjino ter je prelita s sladko omako, majonezo in kosmiči. Takoyaki pa so majhne maslene kroglice, polnjene s hobotnico.

Športniki bodo lahko jedli tudi domače japonske jedi, ki so zmagale na tekmovanju. Yoko Nishimura, 59-letna mati in gospodinja iz okolice Tokia, je na tekmovanje zaradi prestavitve iger skoraj pozabila. "Potem pa so me poklicali in rekli, da sem bila izbrana. Komaj sem verjela," je povedala za AFP.

Poletna vročina jo je navdihnila, da je naredila hladno jed iz rezancev somen in pečenega lososa, piščanca, kuhanega na pari, fižola, brokolija, sliv in jama. Na tekmovanju pa sta bili izbrani tudi japonska juha z dašijem in panakota iz nezrele soje.

Uporabljene sestavine bodo prihajale iz 47 japonskih regij, tudi iz območja, ki so ga leta 2011 prizadeli potres, cunami in jedrska katastrofa, kar je v sozvočju s temo "igre okrevanja".

Obroki bodo zelo raznoliki, tako da bodo kuharji upoštevali vse prepovedi zauživanja določenih živil zaradi vere ali diete. Stregli bodo tudi brezglutenske obroke.

Na zaradi pandemije prestavljenih igrah tudi v jedilnici tokrat ne bo vladalo tako sproščeno vzdušje kot na preteklih igrah. V jedilnici so zmanjšali število sedežev, poleg tega pa morajo športniki pojesti in jedilnico zapustiti v najkrajšem možnem času.